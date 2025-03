Lapresse.it - Egitto, affonda sottomarino turistico: almeno 6 vittime. Il video promozionale della compagnia

Unto nel Mar Rosso al largolocalità turistica egiziana di Hurghada. Lo riporta il quotidiano ‘Al Hadath’. Secondo quanto riferiti a bordo c’erano circa 45 persone, tutte di nazionalità russa. Sei sarebbero morte, altre nove ferite mentre 29 sarebbero state tratte in salvo. Quattro fra i feriti sarebbero in gravi condizioni. La Bbc spiega che laSindbad, proprietaria del mezzo, organizza escursioni turistiche nella zona di Hurghada da diversi anni. L’azienda afferma di possedere due dei soli “14 veri sottomarini da diporto” al mondo. Il natante consente ai turisti di immergersi a 25 metri di profondità nel mare per esplorare “500 metri di barriera corallina e i suoi abitanti marini”.