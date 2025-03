Romadailynews.it - Economia: responsabile MES, aumento dazi danneggia crescita globale

Leggi su Romadailynews.it

L’deipotrebbe avere conseguenze negative sul commercioe sullaeconomica, in particolare tra Europa e Stati Uniti, ha dichiarato martedi’ ildel fondo finanziario per la stabilita’ della zona euro. “Il commercio internazionale e’ stato il motore della. Se lo rallentiamo, perche’ questo sara’ il risultato dell’dei, ridurremo lain tutto il mondo”, ha riferito a Xinhua Pierre Gramegna, direttore generale del Meccanismo europeo di stabilita’ (MES). Gramegna ha avvertito che talepotrebbe portare a un incremento dei prezzi, all’inflazione e a una riduzione del potere d’acquisto dei consumatori, contribuendo a un’in rallentamento e a relazioni tese tra Europa e Stati Uniti. “Il protezionismo non farebbe che peggiorare la situazione della”, ha aggiunto il direttore.