Ilgiorno.it - Ecoansia nei bambini, il 95% è preoccupato per il futuro del Pianeta. Lo studio dell’Università di Pavia

, 27 marzo 2025 – Ansia per ildel, iitaliani sono preoccupatissimi. Il 95%, tra i 5 e gli 11 anni, ha paura per ildele il 40% riferisce di aver fatto un brutto sogno sul cambiamento climatico o sull’ambiente in pericolo con conseguenti difficoltà a dormire o mangiare. Nonostante il 95,6% del campione intervistato si senta responsabile di questa situazione, il 97,2% è convinto che il proprio impegno possa apportare un cambiamento significativo e fare la differenza. Tutti questi dati emergono dalloe nuove generazioni’, promosso da Sanpellegrino e ScuolAttiva Onlus e condotto sotto la supervisione scientificadi. I risultati dellosono stati presentati in Senato, durante un incontro promosso dalla senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza.