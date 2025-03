Livornotoday.it - Eclissi parziale di sole, quando e come vederla a Livorno il 29 marzo

Leggi su Livornotoday.it

Sabato 29si potrà assistere a una nuovasolare. La copertura del disco solare sarà solamente del 10% e sarà visibile nel Nord e Centro Italia ma non al Sud. Ail fenomeno astronomico inizierà alle 11.25, con il culmine alle 12.05 per poi concludersi alle 12.40. Per.