Eclissi parziale di Sole il 29 marzo | visibile da Nord e Centro Italia

Il 29potremo ammirare lo spettacolo dell'di, quando l'ombra proiettata dalla Luna oscurerà in parte il disco della nostra stella: come ricorda l'Unione Astrofilini (Uai), l'evento saràanche da, mentre resteranno escluse le regioni del Sud di Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Il massimo dell'nel nostro Paese è previsto intorno alle ore 12,00, in base alla località: a Roma, ad esempio, inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33. Ma il fenomeno sarà benanche da tutta l'Europa centrale e settentrionale, da una piccola parte dell'Africa-occidentale e dalle aree settentrionali di Russia eAmerica. A differenza di un'solare totale, buona parte delsarà ancorae non si verificherà perciò l'oscuramento del cielo né diventerà osservabile la corona solare, la parte più esterna dell'atmosfera della nostra stella.