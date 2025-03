Lidentita.it - Ecco l’Appartamento del Principe, mai visitabile a Palazzo Reale

Persiane spalancate e luci accese aa Torino. Non solo al primo piano,ogni giorno, ma anche al secondo piano, aperto in via eccezionale per le Giornate FAI di primavera organizzate dal Fondo Ambiente Italiano. Lunghe code per entrare neldelma l’attesa viene subito ripagata dallo splendore degli arredi, degli .del, maiL'Identità.