Ecco il kit Ue per la sopravvivenza come resistere 72 ore in caso di guerra o crisi

Un vero e proprio piano diper prepararsi agli eventi più catastrofici immaginabili: è quanto richiede la Ue ai suoi Stati membri, che nella strategia dell’Unione per la “preparazione alle emergenze” dovranno creare stoccaggi di forniture essenziali e una migliore collaborazione civile – militare.I rischi da cui la Ue vuole tentare di proteggere i cittadini sono disastri naturali, attacchi informatici ma anche guerre; e la commissaria per la gestione delle, Hadja Labib, ha mostrato su Instagram il kit didi 72 per mettersi al riparo da ogni eventualità: “Dobbiamo pensare in modo diverso perché le minacce sono diverse, dobbiamo pensare in grande perché anche le minacce sono più grandi”, sono state le sue parole, mentre la vice presidente esecutiva Roxana Minzatu ha aggiunto che serve una “nuova mentalità di preparazione”, e che chiunque dovrebbe sapere “cosa fare in qualsiasi emergenza, indipendentemente dalla sua natura” “per aumentare l’efficienza, risparmiare tempo e salvare vite”.