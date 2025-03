Davidemaggio.it - Ecco il cast de L’Ignoto in anteprima

Daal noto:ilcompleto. Non solo Pino Strabioli e Francesca Manzini, i concorrenti vip del nuovo adventure game di Rai 2 saranno sei e Davide Maggio è in grado si svelarvi anche gli ultimi quattro nomi.Emanuela FollieroLa prima è una donna che, recentemente, ha detto di aver rifiutato tutti i reality. Ora è pronta a giocare in Calabria per questa nuova avventura televisiva. Ci riferiamo a Emanuela Folliero, per anni volto di Rete 4 ma assente dalle scene, se non per qualche ospitata, da parecchio tempo.Costanza CaraccioloAll’ex annunciatrice Mediaset, si aggiunge una delle veline bionde più longeve: Costanza Caracciolo prenderà parte al nuovo show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. Oggi imprenditrice e influencer molto attiva sui social con più di 1 milione di follower, ha conquistato la popolarità con Striscia la Notizia dove è stata Velina in coppia con Federica Nargi.