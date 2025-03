Ecco cosa ho deciso Angelina Mango nuova vita dopo lo pausa dalla musica | cosa fa ora

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grande novità nelladi. La giovane cantante non smette mai di sorprendere.un periodo di silenzio, la cantante è tornata sui social con una rivelazione inaspettata. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del video pubblicato in cui balla sorridente in compagnia della mamma Laura Valente. In tanti, però, sono curiosi di sapere come sta esta facendo adesso.Negli ultimi anni l’artista ha vissuto un vortice di emozioni e successi:vittoria nella categoria canto ad Amici, al trionfo a Sanremo 2024 con “La Noia”, fino alle esibizioni in giro per l’Europa grazie alla ribalta dell’Eurovision Song Contest. Un ritmo serratissimo, che l’ha spinta lo scorso ottobre a prendersi unadagli impegni pubblici, anche per via di qualche acciacco fisico.Leggi anche: “È con la mamma”.