Thesocialpost.it - “Ecco cosa farò”. Angelina Mango cambia vita dopo la pausa: l’annuncio spiazza tutti

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovo capitolo nelladi: la giovane cantante, reduce da un periodo di silenzio, ha sorpresocon una rivelazione inaspettata sui social.aver condiviso un video in cui balla con la madre Laura Valente, suscitando grande affetto tra i fan, molti si sono chiestistesse facendo l’artista e come stesse vivendo questo periodo di.Negli ultimi anni,è stata protagonista di una carriera esplosiva: dalla vittoria nella categoria canto ad Amici alla conquista del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La Noia”, fino alle performance internazionali grazie alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest. Un successo travolgente che, nel 2014, l’ha spinta a prendersi unadalle scene per recuperare energia, anche a causa di alcuni acciacchi fisici.