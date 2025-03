Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Addio sogno play-off . Il gol di Rosi non basta

Leggi su Sport.quotidiano.net

MONTESPERTOLI1CASTELNUOVO2 MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi (80’ Liberati), Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci (68’ Veraldi),, Corsi, Lotti (54’ Vangi), Maltomini, Gasparri (52’ Biliotti). A disp.: Biotti, Biagi, Anichini, Cremonini, Marchi. All.: Sarti. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Casci, Lunardi, Ramacciotti, Leshi, El Hadoui, Filippi, Cecchini, Campani (50’ Fruzzetti), Magera, Camaiani (75’ Fall). A disp.: Nucci, Catoi, Micchi, Bonaldi, Gabrielli, Rossi, Tocci. All.: Vangioni. Arbitro: Fatticcioni di Carrara (assistenti Tilli e Bagni di Prato). Reti: 40’ Filippi; 45’ Camaiani; 75’. MONTESPERTOLI – Nel recupero della 27esima giornata Montespertoli e Castelnuovo Garfagnana si dividono i tempi di gioco, nel primo meglio gli ospiti nel secondo si fanno preferire i locali, ma alla fine sono i gialloblu garfagnini a portarsi a casa l’intera posta in palio.