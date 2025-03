È vero che le coppie preferiscono un cane a un figlio? Uno studio rivela la relazione tra nascite e amici a 4 zampe

Leggi su Fanpage.it

Vi capita mai di guardarvi intorno e vedere persone che si comportano con i propri cani come stessero accudendo un? Secondo l'etologa Enik? Kubinyi la propensione degli esseri umani all'accudimento si è spostata dai bebé ai cagnolini a causa di forti cambiamenti sociali. "Ununisce, non divide, non diamogli la colpa della denatalità".