Padovaoggi.it - È un’AltaFratte Padova da stropicciarsi gli occhi: espugna Messina e si prepara all’ultima stagionale

Leggi su Padovaoggi.it

Diversamente da quanto fatto da Niccolò Paganini, l’AltaFratteieri sera ha concesso un gustoso bis, sconfiggendo anche in Sicilia (proprio come era successo non molti giorni fa) l’Akademia. È stato un 3-1 più che meritato, frutto di un atteggiamento accorto e aggressivo allo.