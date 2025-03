E Pomigliano d’Arco diventa l’ombelico del mondo della danza

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano Crausombelico delin questo week end! Eh sì, il direttore artistico del progetto internazionale “FormazioneLavoro” Gino Labate ha esportato le sue idee e la sua lungimirante progettualità ben oltre Italia e Spagna, sue residenze artistiche e di vita. Pensiamo a Miami, Panama, Londra, Ostrava, San Pietroburgo e tutto il resto del! Sabato 29 e domenica 30 marzo il cambio dell’ora legale porterà in dote tanta, dal mattino del sabato al pomeriggiodomenica con formazione ed audizioni internazionali, il sale ed il pepesecondo Gino Labate. Un direttore artistico che lesina energie tutto l’anno per i suoi baldi giovani impegnati a costruire il proprio futuro accompagnati da mastri di chiara fama e, soprattutto, da un programma di audizioni da far rabbrividire.