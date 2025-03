Lanazione.it - E’ morto l’ex sindaco David Bolici: "Un grande vuoto per la comunità"

La città di Chianciano Terme si è svegliata commossa con la notizia della morte improvvisa del suo ex. A soli 61 anni è stato probabilmente colpito da un infarto durante la notte fra lunedì e martedì alle 4 rendendo inutili tutti i tentativi di soccorso.attualmente viveva a Chianciano ma lavorava a Siena e ricopriva il ruolo di vice direttore della società Promo Siena della camera di commercio.di Chianciano Terme per due mandati amministrativi, ha caratterizzato il suo percorso amministrativo, quale primo cittadino, per ilimpegno rivolto al percorso di privatizzazione delle terme ed al lancio nel mercato europeo della destinazione. Diventòmolto giovane, all’età di 31 anni ed ha governato passaggi delicati della vita cittadina. "La scomparsa di, exdi Chianciano Terme lascia unin tutta la nostra