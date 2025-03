Thesocialpost.it - È morto Gianfranco Pilo, investito da un’ auto guidata da un bimbo

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ossi, piccolo centro vicino a Sassari., 42 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dalla propriaper gioco da un bambino di 10 anni, figlio di un suo amico. Ricoverato in ospedale, l’uomo è entrato in coma ed è stato dichiarato. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi, e i medici stanno seguendo le procedure necessarie.L’incidente avvenuto dopo una festaIl fatto è accaduto sabato scorso, al termine di una festa di compleanno.stava accompagnando a casa il figlio di un amico e, per gioco, gli ha permesso di mettersi al volante per spostare l’. Tuttavia, mentre l’uomo si accingeva a salire a bordo, al bambino è sfuggita la frizione: il veicolo ha sobbalzato in avanti, schiacciandolo tra la portiera e il muro.