Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Federico Ricci, il tecnico ricoverato dopo essere stato schiacciato in un vano ascensore

, all’ospedale Niguarda di Milano,, ilbresciano di 30 anni che due giorni fa era rimasto colpito dal contrappeso mentre stava lavorando neldi una palazzina di Carugate, nel Milanese. Il contrappeso lo aveva prima colpito alla testa e poilavorava per Elma di Flero, azienda che produce ascensori.Sul posto erano giunti i vigili del fuoco di Monza e di Milano per liberarlo e recuperarlo. Soccorso dai medici del 118, ilerarianimato e portato in codice rosso e in eliambulanza all’ospedale Niguarda.viveva a Concesio, nel Bresciano. Cresce ancora dunque la lista dei morti sul lavoro di questi primi mesi del 2025 che già registrano un peggioramento rispetto al 2024. Due giorni fa tre lavoratori hanno perso la vita in distinti incidenti, susseguitisi in meno di 24 ore.