È morta improvvisamente l'attrice Cindyana Santangelo, aveva 58 anni

all’improvviso lunedì 24 marzo in un ospedale vicino alla sua casa di Malibu. Dopo una chiamata per un’emergenza medica, la donna è stata dichiaratadai paramedici. Sconosciute le cause in attesa dell’autopsia. Secondo ‘TMZ’era stata soprannominata la ‘Marilyn Monroe latina’ dal frontman dei Jane’s Addiction.partecipato a moltissimi video musicali e recitato nel film ‘Hollywood Homicide’ accanto a Harrison Ford e Josh Hartnett, ma era nota soprattutto per il ruolo di Sierra Madre in ‘Sposati. con figli’ e per i ruoli in ER e C.S.I. Miami.Chi eraIl nome di battesimo delera Cindy Lehrer, nata nel 1967 a Manhattan e cresciuta a Los Angeles. La stariniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, apparendo in vari video musicali tra la fine degli’80 e l’inizio degli’90, tra cui il video Bust a Move di Young MC.