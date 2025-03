Thesocialpost.it - È morta Cindyana Santangelo, la “Marilyn Monroe Latina”: aveva 58 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Le cause della morte ancora da chiarireÈ scomparsa a 58, attrice americana nota per i suoi ruoli in ER e CSI Miami, ma anche per essere stata soprannominata la “”. A darne notizia è stato il sito americano TMZ, precisando che il decesso è avvenuto lo scorso 24 marzo in ospedale, dove la donna era stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio.Secondo quanto riferito dalla polizia di Los Angeles,si era sottoposta di recente a “iniezioni cosmetiche” presso la propria abitazione a Malibu. Al momento non è ancora chiaro se vi sia un collegamento tra i trattamenti estetici e il decesso, ma le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le circostanze.Una carriera tra danza, musica e televisioneNata nel 1967 a Manhattan con il nome di Cindy Lehrer, era cresciuta a Los Angeles.