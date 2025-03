È morta a 58 anni Cindyana Santangelo recitò in Er e Csi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – É, modella e attrice che aveva recitato in note serie tv americane come 'Sposati. con figli', 'E.R. – Medici in prima linea' e 'CSI'. A riferire della morte improvvisa della donna, che aveva 58, è la stampa estera. Non è ancora nota la causa del decesso, che è avvenuto a .