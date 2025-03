È lei che mito! In tv a fine anni ’80 poi l’oblio totale Ma oggi torna da Caterina Balivo e lascia tutti senza fiato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel mondo dei social ci sono dei personaggio che diventano icone trash, capaci di rimanere nel cuore degli utenti per decenni. Una di queste figure è stata protagonista di una delle puntate del programma La Volta Buona, condotto dasu Rai Uno. La trasmissione, che ospita personaggi del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo, ha visto come ospite una donna che, pur avendo vissuto un lungo periodo lontano dai riflettori, è diventata celebre grazie a un video che risale addirittura al 1989.Il video è diventato virale moltidopo, riportando la donna sotto i riflettori ed è diventato un cult del mondo tras. In tanti, infatti, si sono chiesti cheavesse fatto e se fosse riuscita a costruirsi una vita lontano dall’attenzione dei social che l’hanno incoronata icona del trash insieme ad altri personaggi.