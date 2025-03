Zonawrestling.net - Dynamite 27.03.2025 – Thunder Tits

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Roy Wilkins Auditorium di St. Paul, Minnesota. Una puntata tutta brandizzata Fortnite (il film) che promette di essere intensa con il confronto tra Swerve Strickland e il campione Jon Moxley, oltre a un incontro d’apertura che vede Kenny Omega affrontare Blake Christian.Kenny Omega vs Blake Christian w/Lee Johnson (3 / 5) Match che inizia con scambi tecnici finché Christian non provoca Omega facendogli il dito medio. Kenny risponde con una serie di chop e clothesline, ma manca la carica all’angolo permettendo a Christian di attaccarlo ai reni. Omega schiva un tentativo di springboard e risponde con due Snap Dragon Suplex consecutivi, seguiti da una Package Neckbreaker. V-Trigger, One Winged Angel e il match si conclude rapidamente.