Trevisotoday.it - Dussmann, chiesti ammortizzatori sociali per le lavoratrici delle mense di Roncade

Leggi su Trevisotoday.it

Ancora grande incertezza per lescolastiche del comune di. «Nella discussione tra amministrazione comunale e comitati dei genitori ci preoccupa riscontrare come per ora ledellarimangano una voce inascoltata, nel limbo, continuando a temere.