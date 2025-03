Due vicine litigano per il gatto “infedele” L’esperta | “Sfatiamo un mito | un gatto che frequenta più case non è infelice”

Leggi su Fanpage.it

A Dorzano, provincia di Biella, duehanno litigato per unche si divideva tra le loro, arrivando a richiedere l’intervento dei Carabinieri per dirimere la questione. L’esperta Sonia Campa spiega che i gattino piùnel tentativo di occupare più territorio possibile e beneficiare di tutte le risorse a disposizione: "È la loro natura e non ha a che fare con l'affetto"