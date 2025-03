Dilei.it - Dua Lipa, il primo bikini “uao” di primavera è il suo

Dua, negli ultimi anni, è un po’ come la Re (gina) Mida del pop: qualunque cosa faccia o tocca diventa oro e oggetto di venerazione ed emulazione. Dal taglio di capelli ai look, dal trucco alle movenze, Dua è una delle “it-girl” che dettano mode e tendenze.Fotografata in spiaggia in Australia, durante una pausa tra un concerto e l’altro – sold out- del tour mondiale Radical Optimism Tour, il microa pois sfoggiato sulla spiaggia di Tamarama Beach è diventato all’istante ilcostume di tendenza della prossima estate.Fonte: IPADuain spiaggia in AustraliaDua, circondata da amici, sorridente, rilassata e arrossata dal sole, ha abbinato al costume una gonna color cachi semitrasparente con rifiniture in pizzo bianco, occhiali da sole neri e anelli d’argento. Del fidanzato, Callum Turner, nessuna notizia.