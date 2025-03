Novaratoday.it - Droga e contanti nascosti in casa: 27enne arrestato per spaccio

Leggi su Novaratoday.it

Fermato per un controllo dalla polizia, è finito in manette per.É successo a Verbania, dove gli agenti della Squadra mobile hannoun, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti in materia di.L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era a.