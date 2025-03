Movieplayer.it - Driver's Ed: Alyssa Milano entra nel cast della commedia diretta dal regista di Dear Santa

Leggi su Movieplayer.it

La starserie cult anni 2000 Streghe farà parte del nuovo lungometraggio diretto in solitaria dalBobby Farrelly. New entry nelcorale dal titolo's Ed,da Bobby Farrelly,noto per aver diretto insieme al fratello Peter commedie di successo come Tutti pazzi per Mary e Scemo & più Scemo. Nel film reciterà anche la starserie Streghe, che si unirà algià impegnato nelle riprese nella Carolina del Nord, affiancando Kumail Nanjiani, Molly Shannon e Sam Nivola. La nuova collaborazione trae Bobby Farrelly In passato, attrice eavevano già lavorato insieme nel film Libera uscita e nella serie The Now. Prossimamente, il fratello Peter .