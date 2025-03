Thesocialpost.it - Dramma nello sport, l’arbitro di calcio Alberto Fantin trovato morto in casa

, 37 anni, noto arbitro dia 5 di Padova, è statosenza vita nella sua abitazione la sera di martedì 25 marzo. La sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto difficile da colmare. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha espresso il suo cordoglio con parole toccanti: «La scomparsa dilascia un grande vuoto, un silenzio che è un frastuono. Era un lavoratore e unoivo appassionato, un uomo che si distingueva per la sua professionalità e il suo altruismo. La sua morte ci lascia sgomenti, con molte domande senza risposta. Non si può morire così giovani, con la vita davanti».Schiesaro ha poi rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia di, in particolare alla madre, che vive nella stessa comunità, esprimendo le condoglianze a nome di tutta la cittadinanza di Cadoneghe.