Dragon Trainer | I draghi protagonisti dei nuovi poster

Nella giornata odierna DreamWorks Animation ha diffuso in rete idi, l’adattamento live action dei celebri libri di Cressida Cowell.Manca ancora molto al lancio nelle sale della nuova avventura, questa volta in carne ed ossa, dell’eroico Hiccup col suo fidato drago Hiccup per i cieli di Berk, ma ciononostante gli appassionati possono sorridere perchè la campagna promozionale targata Universal Pictures corre veloce. La giornata odierna, per esempio, è dedicata aied i loro giovanissimi cavalieri.Avete già visto il trailer ufficiale di(in originale How To Train Your)? Fatelo a questo nostro indirizzo.Cosa Sappiamo.Dal tre volte candidato all’Oscar® e vincitore del Golden Globe Dean DeBlois, il visionario creativo dietro l’acclamata trilogia animata di DreamWorks, arriva una straordinaria reinterpretazione live-action del film che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo.