Dragon Quest I & II HD-2D Remake riceve un trailer gameplay con la finestra d'uscita

Durante il recente Nintendo Direct è stato ufficialmente presentato; II HD-2D, la riedizione dei primi due storici capitoli della leggendaria saga RPG giapponese. Ilha svelato le prime sequenze die ha confermato che il gioco arriverà nel 2025, anche se senza una data precisa. Dopo il successo deldel terzo capitolo, Square Enix punta a rinnovare i classici con una veste moderna ma fedele allo spirito originale.Ilutilizza una grafica HD-2D, in grado di mescolare sprite 2D in pixel art con scenari tridimensionali e illuminazione avanzata, esattamente come inIII HD-2D, che ha ottenuto ottimi risultati di vendita. Ilmostrato nelha permesso di dare un primo sguardo ai protagonisti, ai combattimenti a turni e ai dialoghi, tutti aggiornati con effetti visivi più dettagliati ma senza snaturare l’estetica classica della serie.