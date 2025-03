Biccy.it - Drago dopo il coming out di Nikita: “Chi si limita e giudica ha poco valore”

Bertoni di Italia Shore ha fattoout durante l’ultima puntata confessando a tutti i suoi compagni d’avventura di essere una ragazza transgender. La reazione immediata di, cheprima si era dichiarato infatuato di lei, non è stata delle migliori, poiché si è sentito spiazzato. “Non sono aperto mentalmente, sono un idiota. Mi sta crollando il mondo addosso“.Tuttavia, quel pensiero è svanito in fretta. In seguitoha cercato di parlarle, ma non ha trovato il coraggio. “La osservo come un allocco, mi sento vulnerabile e non so come gestirlo. L’ho conosciuta senza sapere questa cosa, perché dovrebbe cambiare qualcosa? Mi interessa la persona, non il resto“. E solol’ha baciata.la messa in onda della puntata,su Instagram ha così parlato dirispondendo a una domanda di un fan che gli aveva scritto: “Sono contenta che sei riuscito a superare la situazione die andare oltre“.