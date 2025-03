Ilrestodelcarlino.it - Dozza, Davide Dalfiume insegna l’arte del ridere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 marzo 2024 – Al teatro comunale diprosegue la stagione 2025 con la rassegna ‘Il teatro delle storie: pace e felicità viaggiano insieme’. Appuntamento a domani, il 28 marzo, alle ore 21, sul palcoper una lezione-conferenza dal titolo ‘Sorridi con noi’., infatti, non è solo divertente ma necessario. «In un mondo che corre troppo veloce, tra scadenze, impegni e aspettative – spiegano gli organizzatori -, la comicità diventa una boccata d’aria fresca e un antidoto alla pesantezza». Un modo per prendere la vita un po’ meno sul serio e guardarla da un’angolazione nuova. Una lezione brillante sulla storia del teatro comico, su elementi e tecniche narrative. Previste anche diverse anticipazioni sull’attesa edizione 2025 del festival comico ‘I comici del borgo’ che in estate farà tappa ae Toscanella.