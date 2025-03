Movieplayer.it - Downton Abbey: il poster di The Grand Finale ricorda che è il momento di dire addio

Leggi su Movieplayer.it

Michelle Dockery è ritratta neldi: The, il terzo film che concluderà la storia dei personaggi.3, film intitolato The, ha ora unche anticipa l'arrivo nelle sale dell'ultimo capitolo della storia iniziata con la serie diventata cult. La locandina ribadisce che 'è arrivato ildi' e ritrae Lady Mary, la protagonista, mentre cammina per i corridoi dell'amata residenza della sua famiglia. Gli interpreti di3 Focus Features ha annunciato che: Thearriverà nei cinema americani il 12 settembre. Il terzo film, oltre a Michelle Dockery che è ritratta nella locandina diffusa online, può contare su un cast composto da Hugh Bonneville, .