Dove va spostato mio padre Vittorio Sgarbi

sta attraversando un periodo delicato. Dopo la confessione di soffrire di depressione e l'appello di molti amici, ad aggiornare sulla situazione ci pensa la figlia. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata in onda giovedì 27 marzo su Rai 1. "Sta molto male", ha esordito Evelina che è apparsa visibilmente provata. "È come dicono i giornali, sta male. Ma oggi ha mangiato qualcosa. Era da novembre che non lo vedevo. A Natale ho lavorato. Sono mesi che non risponde al telefono", ha spiegato prima di lasciarsi andare a un amaro sfogo: "Penso che sia il caso di spostarlo in psichiatria". Intanto messaggi di pronta guarigione arrivano da tutti. Anche da Pierluigi Diaco. Il conduttore di Bellamà ha aperto la puntata così: "Forza, ti aspettiamo perché abbiamo bisogno di tornare a discutere e litigare con te.