Dove avete già visto i nuovi interpreti di Che Dio ci Aiuti 8

© US RaiVa bene che la protagonista è Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e che le sue mentori vengono ogni tanto a farle visita, ma fondamentali nelle trame di Che Dio ci8 – di ritorno questa sera con la quarta puntata dopo la pausa della scorsa settimana causa Nazionale – sono anche igiovani che animano la casa-famiglia gestita da Lorenzo (Giovanni Schifoni). Le loro storie d’amore e di amicizia appassionano e danno pepe al racconto, e ad interpretarli sono attori che il pubblico ha già avuto modo di incontrare.Chi è Tommaso Donadoni© US RaiPartiamo da Pietro, premuroso e sensibile figlio di Lorenzo che non ha alcuna intenzione di entrare nell’Arma dei Carabinieri, come invece vorrebbe il padre. A prestargli il volto è Tommaso Donadoni, ventunenne campano che vanta un milione e settecentomila followers su TikTok: ha già preso parte alla serie Rai Vivere non è un gioco da ragazzi e ad Adorazione su Netflix, mentre al momento è anche su Sky con Gangs of Milano – Le Nuove Storie del Blocco.