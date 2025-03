Ilfattoquotidiano.it - “Dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia. Lei è tutta la mia vita e ora non parla più con nessuno”: lo sfogo di Valeria Marini

“Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché,che mia, si èunamia“, raccontain un’intervista a Vanity Fair. Ladella showgirl, Gianna Orrù, ha perso oltre 350 mila euro in un investimento in bitcoin propostole dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani tra il 2018 e il 2019, oggi accusato di truffa: “Non parlo con lei da settembre. Non l’ho neanche vista a Natale. La truffa che ha subìto, l’ha distrutta e isolata. Ho accettato Ne vedremo delle belle (il nuovo show di Carlo Conti in onda su Rai1, ndr) proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso”.rompe il silenzio per raccontare il suo momento difficile: “Non ne hoto prima perché pensavo di riuscire a superarlo da sola, ma penso che è giusto che gli altri sappiano perché in questo periodo attraverso tanti alti e bassi.