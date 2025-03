Piperspettacoloitaliano.it - Donna Wanda muore in Mare Fuori 5, chi ha ucciso la madre di Carmine e che fine ha fatto Simone ?

, uno dei personaggi più longevi della storia di, è morta nel finale della quinta stagione ? Tanti dubbi anche per il destino della boss interpretata da Pia Lanciotti. Insieme a lei c’è anche il dubbio della scomparsa di. Mao è ancora viva ?Chi hain5 ?Dopo aver beneficiato del permesso di 4 giorni,decide di incontrare, eletto da lei come figlioccio, nonostante sia in realtà il figlio naturale di Don Salvatore, nonché fratellastro di Rosa Ricci. Tra loro nasce un legame per sgominare le trame messe in atto da Rosa e Carmela, le acerrime rivali diha offerto la sua collaborazione, svelando tutte le registrazioni avvenute in carcere. Inoltre, in un’altra scena è proprioa consigliare adi far vedere quel filmato dove Edoardo ha ammazzato Don Salvatore.