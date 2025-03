Notizieaudaci.it - Donna nuda scatena il caos all’aeroporto di Dallas Fort Worth e si scaglia contro i monitor

Leggi su Notizieaudaci.it

Paura edell’aeroporto di. Unasi è spogliatae ha fatto irruzione al Terminal D provocando il panico tra i passeggeri e gli impiegati. Stringeva e urlava frasi bizzarre come: “Parlo tutte le lingue!”. L’episodio è stato filmato ed è diventato virale sui social. Lasi è spogliata al Terminal DCon il trascorrere dei minuti il suo comportamento è peggiorato rapidamente. Ha iniziato a lanciare acqua in aria. A un certo punto ha lanciato un cellularedell’aeroporto, nel tentativo di romperli. Sebbene si veda un uomo robusto avvicinarsi e chiedere alladi fermarsi, lei si limita a lanciargli dell’acqua. “Andate via! Fermatevi!” – supplica mentre parla al telefono raccontando cosa sta succedendo, presumibilmente rivolgendosi alla sicurezza dell’aeroporto.