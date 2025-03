Quifinanza.it - Donare la nuda proprietà per tutelare il passaggio generazionale dell’azienda

Leggi su Quifinanza.it

La maggior parte delle piccole e medie imprese italiane ha una struttura di tipo familiare. Il tessuto economico sul quale si è sviluppato il nostro Paese, nel corso degli anni, ha visto come principale motore le aziende di famiglia. Partendo da questo presupposto, nel corso del tempo è emerso il problema del: quali sono gli strumenti attraverso i quali è possibile passare le redini agli eredi?Nodo cruciale di questoè quello di riuscire ad individuare i soggetti giusti, che grazie alle proprie capacità individuali siano in grado di portare avanti l’attività e generare ricchezza., la donazione dellaQuali soluzioni ha un imprenditore per agevolare il. Mettiamo il caso che stia gestendo una s.