Donald Trump vara i dazi sulle auto: come cambia il mercato (già in crisi) e l'impatto su Tesla

Con la previsione di recuperare 100 miliardi di dollari di entrate fiscali, il presidente degli Stati Unitiha annunciato per il 2 aprile l’entrata in vigore deial 25%mobili importate negli Usa.ilsu(ANSA FOTO) – Notizie.comSecondo il tycoon la mossa stimolerà la produzione nazionale. Ma potrebbe anche mettere a dura prova le casemobilistiche che dipendono da fornitori ubicati all’estero. Ciò significa che le stesse aziende americane potrebbero dover affrontare costi più elevati e vendite inferiori.La misura,già accennato, ha l’obiettivo di spingere le casemobilistiche a realizzare più fabbriche negli Stati Uniti. Attualmente, infatti, molti veicoli vengono prodotti, oltre che negli Usa, anche in Canada e Messico.