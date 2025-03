Lanazione.it - Domenica tutti a tifare Baldaccio: serve una vittoria per la promozione in Eccellenza

Arezzo, 27 marzo 2025 –unaper lain. La giornata dipotrebbe segnare la storia per la società calcisticaBruni di Anghiari che per la prima volta, con la squadra di calcio femminile, potrebbe conquistare lainToscana. Per la squadra di Municchi vincere significherebbe blindare il terzo posto con un vantaggio di 7 punti sulla quarta in classifica. Al Saverio Zanchi, alle 15:30 servirà l’aiuto del pubblico delle migliori occasioni, anche se sulla carta le biancoverdi dovrebbero centrare l’obiettivo giocando con il fanalino di coda San Piero a Sieve. Ma attenzione, ricordano dalla, perché proprio le gare che sembrano facili possono trasformarsi in “trappole insidiose”.