Metropolitanmagazine.it - Domande Stupide da Fare ai Vostri Amici, recensione del party game

Leggi su Metropolitanmagazine.it

daai– Radunate dalle 3 alle 8 persone e preparatevi a scoprire cose assurde sui. Questo sarà possibile solo grazie al nuovoedito da Asmodee che vi regalerà esilaranti partite da circa 20 minuti ognuna. Età consigliata: dai 12 anni in su.Contenuto e RegoleLa verdissima confezione di “daai” presenta una grafica molto minimale e ricca di linee semplici. Sembra essere un po’ più grande delle scatole da filler composti di sole carte. Qui in effetti ne abbiamo un bel po’:400 Carte 6 Divisori 1 Plancia 1 RegolamentoL’obiettivo è quello di indovinare a quale Domanda Stupida stanno rispondendo le altre persone, tra le 5 pescatePer il setup non avremo neanche bisogno di mescolare le carte.