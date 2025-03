Lapresse.it - Dolomiti, la scomparsa dei ghiacciai: le immagini dello studio del Cnr e Università Ca’ Foscari Venezia

Non solo la Marmolada, ilo simbolo delle, ma nei prossimi decenni potrebbero ridursi fino a sparire anche gli altridi queste montagne. A sostenerlo per la prima volta unorealizzato dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e dall’Ca’, appena pubblicato sulla rivista The Cryosphere. La ricerca, svolta in collaborazione con diverse istituzioni, tra le quali l’tecnica della Danimarca, l’Roma Tre, l’ARPA Veneto e l’del Quèbec a Montreal, ha utilizzato dati acquisiti con tecnologia LiDAR e da droni messi a confronto constoriche rielaborate tramite algoritmi moderni. I risultati sono pubblicati su The Cryosphere. Lomette in luce che, in tutta l’area, il 66% dell’intera perdita di volume è attribuibile al soloo della Marmolada.