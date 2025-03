Bergamonews.it - “Dodici motivi per non vendere la Casa del Custode a San Vigilio”, l’appello dell’Istituto Italiano dei Castelli

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un appello rivolto a tutti i Consiglieri comunali di Bergamo per evitare la vendita della “deldel Castello di San”. Arriva dal Consiglio Scientifico dell’associazione “IstitutodeiOnlus”, che dal 1964 si batte per la tutela del patrimonio fortificato della Nazione, in particolare di quanto rimane di proprietà pubblica, al netto dell’inserimento del Castello di Sannel novero delle proprietà comunali alienabili. A tutti i rappresentanti del Consiglio comunale, l’associazione chiede di “adoperarsi per scongiurare tale ipotesi di vendita” che risulterebbe “esiziale per il Castello di Bergamo”. Una scelta sbagliata, insomma.L’associazione articolainpunti:1. l’edificio in questione e dirette pertinenze comprendono una decina di strutture antiche afferenti alla fortificazione;2.