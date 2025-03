Lanazione.it - Disturbi dello spettro autistico, un incontro per riconoscere i segni precocemente

Arezzo, 27 marzo 2025 –, unperUn aiuto dai nidi di infanzia per intervenire rapidamentei segnali del disturbo. È questo il tema che sarà trattato il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo, a Castiglion Fiorentino presso la Casa di comunità di via Madonna del Rivaio. Unaperto agli educatori degli asili nido d’infanzia che avrà come obiettivo sia quello di fornire le indicazioni utili ad identificare idi sviluppo atipico legati a situazioni di rischio per il disturbo, che le modalità per comunicare alla famiglia la necessità di rivolgersi ai servizi territoriali per eventuali approfondimenti clinici.