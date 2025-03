Amica.it - Disponibile su Prime Video "Holland", il film diretto da Mimi Cave con Nicole Kidman, Macfadyen e Gael Garcìa Bernal

(askanews) –in un thriller inquietante dove nulla si rivela essere come sembra. Arriva sudal 27 marzo ilda. Qui l’attrice interpreta Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta e felice, con suo marito, Matthew, e il figlio, in una ridente cittadina piena di tulipani,, appunto, in Michigan.Nancy e il collega, interpretato da, a poco poco iniziano a far luce su un segreto oscuro che si nasconde nella loro comunità, svelando una realtà tutt’altro che perfetta.«L’ho visto finito e sono rimasta incantata», ha detto l’attrice, «molte cose non le avevo viste perché non ero lì quando le hanno girate e devo dire che ci sono alcune scelte davvero coraggiose. È sempre meraviglioso vedere cose nuove, che non hai mai visto, che hai immaginato, ma non eri lì.