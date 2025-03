Digital-news.it - Disney+ ripristina il titolo Avetrana – Qui non è Hollywood dopo la decisione del Tribunale

Ildella serietorna a essere– Qui non è, a seguito delladeldi Taranto di revocare il decreto emesso precedentemente che aveva impedito l’utilizzo del nomeneldella serie.“La serie si riappropria finalmente di uno dei suoi elementi fondanti”, ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa. “È, a tutti gli effetti, una restituzione. Per noi autori ilnon poteva prescindere dal nome del paese in cui i fatti sono avvenuti.è parte della storia e protagonista della serie.”Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia, ha aggiunto: “Per l’industria audiovisiva si tratta di unadi estrema importanza in quanto riafferma con forza il principio della libertà di espressione artistica quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico.