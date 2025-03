2anews.it - Disney Plus, anticipazioni: ecco il trailer di Andor 2

Leggi su 2anews.it

ildella seconda stagione di, in arrivo sulla piattaforma il prossimo 23 aprile.ha diffuso un emozionante nuovoe un poster inedito della seconda stagione di, la serie thriller targata Lucasfilm nominata agli Emmy®, che in Italia tornerà per la sua attesissima conclusione il 23 aprile. .