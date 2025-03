Quotidiano.net - Discarica fantasma, le prime proteste negli anni Settanta: “Così fermammo i tir pieni di pattume”

Leggi su Quotidiano.net

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 27 marzo 2025 – Aveva 22Giancarlo Grifoni, quando sulla Faentina verso il passo della Colla e poi della Sambuca salivano i camion della nettezza. Era l’inverno di inizio 1971. E i camion attraversavano le strade di Mugello e Alto Mugello per gettare in una delle scarpate della vallata del Rovigo tonnellate di rifiuti della città di Firenze. Non c’era Facebook, non c’era WhatsApp, ma anche allora le notizie correvano. E subito a Firenzuola come a Palazzuolo, a Razzuolo – frazione montana di Borgo San Lorenzo – sulla strada della Colla, fino ad Imola, ci fu chi ribellò a questa improvvisa e gigantesca esportazione di rifiuti. Il giovane Grifoni – ora pensionato, ex funzionario della Coldiretti – fu tra i protagonisti della protesta. Adesso i ricordi tornano fuori, riaffiorati d’improvviso, come quella massa di rifiuti che una frana, durante l’ultimo fine settimana di maltempo, ha riportato alla luce.