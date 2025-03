Ilrestodelcarlino.it - Discarica di Palazzuolo: sopralluogo Arpae e prelievi d’acqua a Castel del Rio

Bologna, 27 marzo 2025 – Lafantasma disul Senio fa paura. Nessuno sa bene quanti rifiuti contenga, né quale sia il grado di contaminazione dei terreni e delle acque di torrenti e fiumi. Per questo domani(Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna) effettuerà undel Rio, nel Bolognese, con prelievo di campioni, e la settimana prossima ne farà un altro con l’utilizzo di un drone per compiere un’ispezione dall’alto, in accordo con Arpa Toscana. L’obiettivo è monitorare la situazione del torrente Rovigo, uno dei principali affluenti nel tratto montano del Santerno. GERMOGLI PH: 26 MARZO 2025SUL SENIO CROLLONELLA FOTO Hera, che è il gestore dei rifiuti anche nei comuni toscani die Firenzuola, ha già installato tre reti per intercettare i rifiuti e a breve ne saranno posizionate altre due.